Ferrari snel tijdens eerste training, Nyck de Vries ‘klopt’ Nicholas Latifi

Max Verstappen kwam tot de derde tijd. Hij gaf dik drie tienden van een seconde toe op Leclerc.

Nyck de Vries maakte zijn debuut tijdens een officiële Formule 1-sessie, namens Wílliams als vervanger van Alex Albon. De reservecoureur van Mercedes noteerde de achttiende tijd. Weliswaar was De Vries drie seconden langzamer dan Leclerc, wél was hij een fractie sneller dan ‘teamgenoot’ Nicholas Latifi. Over de toekomst van laatstgenoemde wordt steeds meer gespeculeerd, na een slechte start van dit seizoen en een aantal crashes. Latifi deed in de slotfase geen poging meer om zijn tijd te verbeteren en reed een langere run op de medium-band.

In het warme en voor vrijdagbegrippen al erg drukke Barcelona kwamen George Russell en Lewis Hamilton tot de vierde en zesde tijd. Mercedes heeft net als Ferrari een flink pakket aan upgrades meegenomen naar Barcelona en beide coureurs rijden ook met een nieuwe motor. Samen met Fernando Alonso (vijfde) waren zij verder de enigen die binnen een seconde van de tijd van Leclerc bleven.

Nyck De Vries tijdens zijn debuut in de Formule 1. Ⓒ ANP/HH

Bij Red Bull stapte rookie Juri Vips in als vervanger van Sergio Pérez. De Formule 2-coureur uit Estland kwam niet tot een rap rondje. Hij zette de langzaamste tijd op de borden, op dik vier seconden van Leclerc.

