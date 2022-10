Napoli overklast Ajax weer in Champions League

Met Daley Blind in zijn kielzog was Davy Klaassen de eerste Ajax-speler die voor de warming-up het veld betrad. De middenvelder gaf daarmee aan te trappelen van ongeduld om het ongelijk van zijn trainer te bewijzen. Klaassen is veel vaker dan hem lief is wisselspeler, maar mocht door de schorsing van Dusan Tadic tegen Napoli opdraven. Jorge Sanchez nam zoals verwacht als rechtsback de plaats in van de geblesseerde Devyne Rensch.

Met zijn opstelling gaf Schreuder zijn spelers de kans hun ware gezicht te tonen en te bewijzen dat de historische nederlaag in de thuiswedstrijd een incident was. De opdracht was naast compact te spelen zorgvuldig en moedig aan de bal te zijn. Dat laatste lukte bij vlagen. Maar dat het vooral Kenneth Taylor was, die onbevangen speelde, moet de beleidsbepalers van Ajax aan het denken zetten. Het is namelijk het zoveelste bewijs dat goed opleiden sportief veel meer loont dan lukraak kopen.

Razendsnelle goals

Zoals verwacht stoof Napoli uit de startblokken en de eerste de beste kans was raak. Hirving Lozano liep vorige week Blind aan alle kanten voorbij en maakte nu duidelijk ook niet wakker te hebben gelegen van de Ajax-switch, waardoor Calvin Bassey zijn directe tegenstander werd. Bassey werd even eenvoudig gepasseerd, waarna de oud-PSV’er de combinatie zocht met Piotr Zielinski en vrij kon binnenkoppen (1-0).

Ajax liet via Steven Bergwijn, wiens van richting veranderde inzet knap werd gestopt door Alex Meret, en Steven Berghuis (bekeken poging millimeters naast) zien dat er inderdaad wat te halen viel. Kudus leek in buitenspelpositie te staan en was waarschijnlijk alsnog door de VAR ’teruggefloten’, maar had op aangeven Steven Bergwijn de 1-1 moéten maken. Na ruim een kwartier leek het over met de Amsterdamse pret, nadat Giacomo Raspadori de 2-0 tegen de touwen joeg.

De spelers van Napoli konden woensdagavond razendsnel juichen tegen Ajax. Ⓒ PROSHOTS

De verdedigende zwakte van Ajax, dat twee keer dwars door het centrum werd geklopt, was ontluisterend. Waarom de Amsterdammers de Napoli-defensie niet afjoegen en het elftal bij balverlies niet eerst compact ging staan, voordat er druk op de bal werd geven, bleef een raadsel. Kudus liet opnieuw zien geen spits te zijn. En Sanchez en Bassey speelden zwak, maar hadden met Kvicha Kwaratskhelia en Lozano ook wel de beste Napoli-spelers tegenover zich. Toch kreeg het gammele Ajax na de 2-0 ook kansen. Taylor schoot in het zijnet en een van richting veranderd schot van Berghuis was hetzelfde lot beschoren.

Vreugde van korte duur

Het stelde Schreuder in het thuisduel met de Italianen teleur dat er na de 1-4 geen team meer stond. Wat dat betreft bleken zijn spelers te hebben geleerd, want in Napels gaf Ajax niet op. De beloning kwam drie minuten na rust toen Klaassen uit een voorzet van Bassey binnenkopte (2-1). Het was een fenomenale treffer van de kuitenbijter, die al de ruimte in sprintte, voordat de voorzet werd gegeven, waarna hij ver boven zijn tegenstanders uit torende.

De Amsterdamse vreugde was van korte duur, want Napoli zette nog een keer aan. En na ongezien hands van Jurriën Timber door de scheidsrechter en een VAR-ingreep kon Kwaratskhelia vanaf de strafschopstip de 3-1 scoren. Extra pijnlijk was dat het Georgische wonderkind voor zeven miljoen euro voor Ajax had kunnen spelen. Met Youri Baas voor Sanchez, Florian Grillitsch voor Taylor en Brian Brobbey voor Kudus moest de schade in het restant van de wedstrijd beperkt worden gehouden.

Maar nadat Brobbey werd vastgehouden en Bergwijn de penalty benutte (3-2), was er opeens geloof in een stunt, waaraan de invallers Francisco Conceiçao en Lucas Ocampos konden bijdragen. De 3-3 viel echter niet meer en een kapitale blunder van Blind kostte Ajax de 4-2 van Victor Osimen. Schreuder zal ondanks de nieuwe nederlaag ongetwijfeld lichtpuntjes zien. En de doelstellingen kampioen worden en Europees overwinteren (in de Europa League) zijn nog altijd haalbaar.