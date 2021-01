Basketballers Heroes Den Bosch door dankzij nederlaag Donar in Europe Cup

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Heroes Den Bosch door dankzij nederlaag Donar in Europe Cup

23.10 uur: De basketballers van Donar uit Groningen hebben ook hun tweede groepswedstrijd in de FIBA Europe Cup verloren. De ploeg ging in de Maaspoort in Den Bosch met 93-81 onderuit tegen het Russische Parma. Heroes Den Bosch, dat in dezelfde groep uitkomt, profiteerde van de nederlaag en verzekerde zich al van een plek bij de laatste zestien in het Europese bekertoernooi.

Heroes, dat donderdag het duel met Donar met miniem verschil won (99-98), speelt vrijdag nog tegen Parma om de groepswinst. Donar kan als een van de vier beste nummers drie ook nog door, maar is dan afhankelijk van resultaten in de andere poules.

De vierde ploeg uit de groep, Borisfen uit Wit-Rusland, meldde zich af voor het toernooi in een gecreëerde bubbel in Den Bosch. Door besmettingen met het coronavirus mocht de ploeg niet reizen naar Den Bosch, waar twee poules uit de eerste fase van FIBA Europe Cup worden afgewerkt.

Parma liep in de eerste helft tegen Donar al uit. De ploeg uit Groningen kon het verschil in de tweede helft niet meer goedmaken. Jarred Ogungbemi-Jackson was topscorer met 25 punten, Davonté Lacy maakte er 18.

Voetbal: Napoli via doelpuntrijkduel naar halve finale beker

23.07 uur: Bekerhouder Napoli heeft zich als vierde en laatste club geplaatst voor de halve finales van de Coppa Italia. De club van coach Gennaro Gattuso rekende in de kwartfinale in het eigen stadion Diego Armando Maradona af met Spezia: 4-2.

Bij rust stond Napoli al 4-0 voor door treffers van Kalidou Koulibaly, Hirving Lozano, Matteo Politano en Eljif Elmas. Spezia, waar doelman Jeroen Zoet de hele wedstrijd op de bank zat, deed in de tweede helft wat terug met doelpunten van Emmanuel Gyasi en Gennaro Acampora.

Napoli nam revanche voor de thuisnederlaag tegen Spezia (1-2) begin januari. De club treft in de halve finales Atalanta. De andere halve finale gaat tussen Juventus en Internazionale.

Voetbal: Serie A schrikt van lage bieding op uitzendrechten

21.17 uur: De Serie A heeft veel lagere biedingen op de uitzendrechten gekregen dan gehoopt. Het beoogde doel om 1,15 miljard euro op te halen uit de verkoop van de televisierechten voor de komende drie jaar werd bij lange na niet gehaald. Dat zei directeur Luigi De Siervo van de hoogste Italiaanse voetbaldivisie.

Hij maakte de hoogte van de biedingen niet bekend en kondigde aan in gesprek te gaan met de zenders die interesse toonden. Dat zijn Sky Italia, DAZN, Eurosport en het Spaanse Mediapro. „Ik denk dat er ruimte is om de aanbiedingen te verbeteren, ze waren niet zo slecht als sommigen voorspelden.”

De Serie A had ondanks de coronapandemie hoog ingezet en een streefbedrag bedacht dat 18 procent hoger lag dan de huidige overeenkomsten. De uitzendrechten zijn de belangrijkste bron van inkomsten voor de clubs uit de Serie A, omdat sponsors hun bijdragen hebben verminderd en de wedstrijden in lege stadions worden gespeeld.

De Siervo had zijn hoop gevestigd op Amazon. Die zou volgens hem een megabod willen doen, maar het Amerikaanse bedrijf mengde zich toch niet in de strijd om het verwerven van de Serie A-uitzendrechten.

Voetbal: Geen Olympische Spelen in Tokio voor Müller

20.16 uur: Thomas Müller hoeft niet meer te rekenen op deelname aan de Olympische Spelen. De 31-jarige aanvaller van Bayern München ontbreekt op de voorlopige lijst van spelers die in aanmerking komen voor het olympisch elftal van Duitsland.

Müller was als dispensatiespeler in beeld bij bondscoach Stefan Kuntz, die drie spelers ouder dan 23 jaar (geboren voor 1997) mag meenemen naar Tokio. De middenvelder, die met Die Mannschaft in 2014 de wereldtitel veroverde maar sinds maart 2019 niet meer wordt opgeroepen voor het nationale elftal, had er wel oren naar. Hij noemde het in een interview een „cool idee.”

De Duitse voetbalbond bevestigde dat Müller niet is geselecteerd en ontbreekt op de lijst die is ingediend bij het Duitse olympisch comité. De namen van de 32-jarige Mats Hummels (Borussia Dortmund) en de even oude Max Kruse (Union Berlin) zouden wel op de voorlopige lijst staan.

Voetbal: UEFA stelt Zwitserse expert aan voor corona-advies

19.16 uur: De Europese voetbalbond UEFA heeft donderdag de Zwitserse expert en arts Daniel Koch aangesteld als medisch adviseur voor het komende Europees kampioenschap. Koch moet zich bezighouden met alle zaken die te maken hebben met de coronapandemie. Hij zal de UEFA en de twaalf gastlanden onder meer adviseren hoeveel toeschouwers in de stadions toegelaten kunnen worden met zo beperkt mogelijke gezondheidsrisico’s.

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin prijst de ervaring van Koch, die tot voor kort werkte bij een Zwitserse gezondheidsorganisatie, met als specialiteit besmettelijke ziektes. „Zijn expertise zal van onschatbare waarde zijn om de UEFA, de nationale bonden en de gaststeden te helpen een route uit te stippelen om de aanwezigheid van toeschouwers op het EK zo maximaal als het kan mogelijk te maken”, aldus Ceferin.

„Ik ben erg optimistisch dat we de beste oplossingen zullen vinden om het toernooi deze zomer op een veilige manier te organiseren voor iedereen die betrokken is, en hopelijk met zoveel mogelijk supporters”, zei Koch.

Woensdag meldde de UEFA dat het vooralsnog vasthoudt aan een Europees kampioenschap in 12 landen. Pas begin april zal duidelijk worden of er toeschouwers bij de wedstrijden kunnen zijn. Amsterdam is een van de speelsteden.

Wielrennen: Ronde van Valencia uitgesteld vanwege corona

17:09 uur De 72e editie van de wielerronde van Valencia, gepland van 3 tot 7 februari, wordt uitgesteld vanwege de coronacrisis. De organisatie laat weten binnenkort te melden wanneer de rittenkoers wel plaatsvindt.

Nadat al heel wat koersen in januari werden geschrapt, vallen nu ook veel wedstrijden in februari weg. Eerder al verdwenen bijvoorbeeld de Ruta del Sol en de Ronde van de Algarve van de kalender.

De Sloveen Tadej Pogacar won vorig jaar de Ronde van Valencia.

Atletiek: Hordekampioene Visser opent indoorseizoen in Karlsruhe

16:31 uur Atlete Nadine Visser opent haar indoorseizoen vrijdag in de Duitse stad Karlsruhe. De regerend Europees kampioene op de 60 meter horden treft sterke tegenstand in de meeting uit de World Indoor Tour. Onder anderen de Nigeriaanse Tobi Amusan en de Wit-Russin Alina Talaj staan op de deelnemerslijst.

Visser zal in Karlsruhe mikken op de limiet voor de EK indoor van 4 tot en met 7 maart in het Poolse Torun. Ze moet dan 8,05 of sneller lopen. Normaal gesproken geen al te moeilijke opgave, gezien haar Nederlands record van 7,83.

Jip Vastenburg en Jamile Samuel komen ook in actie in Karlsruhe. Vastenburg loopt de 3000 meter. Ze liep begin dit jaar in Manchester al met 8.55,36 onder de EK-limiet. Samuel neemt deel aan de 60 meter.

Voetbal: Jong Oranje in kwalificatie EK 2023 tegen Zwitserland

14:20 uur Jong Oranje neemt het in de kwalificatiereeks voor het EK van 2023 onder meer op tegen Zwitserland. De Nederlandse voetbaltalenten, die bij de loting in pot 1 met daarin de groepshoofden zaten, werden in poule E verder gekoppeld aan Bulgarije, Wales, Moldavië en Gibraltar. Jong Zwitserland doet evenals Jong Oranje mee aan het komende EK in Hongarije en Slovenië.

De Nederlandse ploeg van bondscoach Erwin van de Looi plaatste zich als groepswinnaar voor de eindronde, die in twee delen wordt gehouden. Eind maart is de groepsfase. Jong Oranje neemt het in de poule op tegen Roemenië, Duitsland en gastland Hongarije. De twee beste landen gaan door naar de knock-outfase, die tussen 31 mei en 6 juni wordt gespeeld.

In maart begint ook al de kwalificatie voor het EK 2023 in Georgië en Roemenië. De kwalificatiereeks loopt tot de zomer van 2022. De negen poulewinnaars en de beste nummer 2 plaatsen zich rechtstreeks voor de eindronde. De overige landen die als tweede eindigen, strijden in de play-offs om de resterende vier tickets. De twee gastlanden zijn al zeker van deelname.

Atletiek: Oud-wereldkampioen hordelopen uit Rusland ontkent dopinggerucht

13:33 uur De Russische atleet Sergei Sjoebenkov, voormalig wereldkampioen op de 110 meter horden, ontkent dat hij doping heeft gebruikt. De 30-jarige Sjoebenkov las donderdagochtend toen hij wakker werd in Russische media verhalen dat hij positief zou hebben getest op furosemide, een vochtafdrijvend middel dat wordt gezien als maskeringsmiddel van doping en daarom op de verboden lijst staat.

„Dit is flagrante laster door een niet nader genoemde ’bron’. Hier klopt niets van”, schreef de wereldkampioen van 2015 op Instagram. „Gedurende mijn carrière heb ik nooit een verboden middel gebruikt en nooit iemand bedrogen.”

Sjoebenkov bekent wel dat hij een brief heeft gekregen van de AIU, de internationale integriteitsunit die zich bezighoudt met het bestrijden van doping in de atletiek. „Om juridische redenen kan ik nog niets zeggen over de inhoud van deze vertrouwelijke brief, maar het gaat helemaal niet over furosemide. Mij zijn geen beperkingen opgelegd en ik train zoals gebruikelijk.”

De tweevoudig Europees kampioen pakte bij de WK’s van 2017 en 2019 zilver op de 110 meter horden. Hoewel Rusland vanwege een groot dopingschandaal is geschorst, mag Sjoebenkov als ’neutrale’ atleet wel meedoen aan internationale toernooien zoals de Olympische Spelen. Hij is nooit op doping betrapt en kan aantonen dat hij regelmatig wordt gecontroleerd.

Wielersport: Knetemann gaat ploeg voor vrouwen opzetten bij TalentNED

11.42 uur: Oud-wielrenster Roxane Knetemann gaat aan de slag bij TalentNED, de organisatie van directeur Gerard Kemkers die zich inzet voor sportieve talenten. Knetemann gaat samen met Stefan van Klink de mogelijkheden verkennen om een wielerploeg te starten voor vrouwelijke junioren. TalentNED beschikt al over een schaats- en mountainbikeploeg en ondersteunt talentvolle judoka’s.

„Ook binnen het vrouwen wegwielrennen bestaat er een flinke uitdaging voor jonge talenten om de aansluiting te vinden bij de wereldtop”, zegt voormalig schaatscoach Kemkers. „We gaan met Stefan en Roxane de mogelijkheid onderzoeken om een ploeg te starten met de grootste talenten van Nederland. Meiden die elkaar beter maken, onder begeleiding van een zeer kundige staf.”

De 33-jarige Knetemann, die zowel op de weg als de baan actief was, stopte eind 2019 met wielrennen. „Om als wielrenster de top te halen, is er veel meer nodig dan alleen hard trainen”, zegt de dochter van voormalig wereldkampioen Gerrie Knetemann. „We willen jonge wielrensters de kans geven om hun droom te verwezenlijken en het beste uit zichzelf te halen. Wat ook weer ten goede gaat komen aan de doorstroom naar de top.”

Golf: Matige start Luiten in Dubai

11.24 uur: Golfer Joost Luiten is niet goed begonnen aan de Omega Dubai Desert Classic. De 35-jarige Luiten ging op de eerste dag in Dubai rond in 74 slagen, 2 slagen boven het baangemiddelde.

Luiten liet op zijn scorekaart vier bogeys en twee birdies noteren. De Zuid-Hollander eindigde slecht; op drie van de laatste zes holes sloeg hij een bogey.

Vorige week kende Luiten nog een sterke start in Abu Dhabi, waar hij op de eerste twee dagen bovenin meedeed. Hij werd, na een wat minder weekend, uiteindelijk gedeeld 35e.

De Zuid-Afrikaan Justin Harding en Sergio García uit Spanje gaan voorlopig aan de leiding in Dubai. Beiden gingen rond in 66 slagen, 6 onder par. Harding sloeg op de tweede hole een eagle, oftewel 2 slagen onder par.

Schaken: Carlsen verdedigt wereldtitel eind dit jaar in Dubai

10.52 uur: De Noorse schaker Magnus Carlsen verdedigt aan het einde van dit jaar in Dubai zijn wereldtitel. Carlsen begint op 24 november aan zijn tweekamp met de winnaar van het Kandidatentoernooi in Jekaterinenburg. Dat toernooi, met de Nederlander Anish Giri als een van de acht deelnemers, werd in maart vorig jaar halverwege afgebroken als gevolg van de coronapandemie.

Het Kandidatentoernooi was na zeven ronden halverwege. De behaalde resultaten blijven staan. De Rus Ian Nepomniatsjtsji en de Fransman Maxime Vachier-Lagrave leiden het klassement met 4,5 punten. Giri deelt de derde positie met 3,5 punten. Het toernooi wordt in april uitgespeeld. De winnaar mag Carlsen uitdagen.

De 30-jarige Noor veroverde de wereldtitel in 2013 door Viswanathan Anand uit India te verslaan. Hij verdedigde sindsdien al drie keer met succes die titel: in 2014 in Sotsji tegen Anand, in 2016 in New York tegen de Rus Sergej Karjakin en in 2018 in Londen tegen de Amerikaan Fabiano Caruana.

Voor de tweekamp in Dubai, die over veertien partijen gaat, is een prijzenpot van 2 miljoen euro samengesteld.

Driebanden: Recordbedrag voor wereldkampioen

11.21 uur: De in 2019 in Zuid-Korea gerichte biljartorganisatie Professional Billiards Association (PBA) komt met een eigen wereldkampioenschap.

Vergeleken met de kampioen bij de wereldbiljartbond (UMB), waar de kampioen 20.000 euro in ontvangst mag nemen, krijgt de wereldkampioen bij de PBA een in biljartkringen ongekende hoofdprijs van ruim 220.000 euro. De vrouwelijke wereldkampioen gaat met een cheque van 77.000 euro naar huis.

Aan dit WK neemt de top 32 van de PBA-ranglijst deel, bij de vrouwen de top 16. Het kampioenschap, waarvan het format later zal worden gepubliceerd, wordt gehouden van 24 februari tot 6 maart.

Kickboksen: Tegenvaller in aanloop naar Glory77

10.19 uur: Itay Gershon komt komende zaterdag niet in actie tijdens Glory77. De Israëliër kickbokser is er vanwege coronabeperkingen niet in geslaagd om af te reizen naar Nederland.

De organisatie heeft daarom de partij tussen Gershon en de Fransman Guerric Billet moeten afgelasten. Het gevecht maakte deel uit van het voorprogramma.

Naast het zwaargewichttoernooi met onder anderen Rico Verhoeven en Hesdy Gerges vinden zaterdag drie titelgevechten plaats. Artem Vakhitov verdedigt zijn titel in het lichtzwaargewicht tegen Alex Pereira. Amsterdammer Murthel Groenhart gaat proberen de weltergewichttitel af te pakken van Cédric Doumbé en de Amerikaanse titelhoudster in het superbantamgewicht Tiffany Van Soest stapt in de ringt met Aline Pereira.

Handbal: ’Droomspeelster’ Dulfer en Snelder ook in Duitsland teamgenoten

09.59 uur: Handbalster Kelly Dulfer verhuist komende zomer binnen de Duitse competitie van Borussia Dortmund naar SG BBM Bietigheim. De 26-jarige international van Oranje is de eerste aanwinst voor Bietigheim voor het seizoen 2021-2022. Ze treft bij haar nieuwe club onder anderen Danick Snelder, de aanvoerster van Oranje.

Met Dortmund gaat Dulfer op kop in de Bundesliga, Bietigheim staat daarin op de tweede plaats. „Met Kelly halen we onze droomspeelster naar Bietigheim”, zegt technisch directeur Gerit Winnen. „Ze is een van de boegbeelden van de Bundesliga en de Champions League. Om internationaal stappen te zetten, hebben we handbalsters van topklasse nodig.”

Dulfer keerde in 2019 bij Dortmund terug in de Bundesliga, nadat ze twee jaar voor de Deense topclub Kopenhagen had gespeeld. De Oranje-international kwam eerder in Duitsland uit voor VfL Oldenburg.

Dulfer maakte deel uit van de Nederlandse ploeg die eind 2019 de wereldtitel pakte. Een jaar eerder werd ze gekozen tot beste verdedigster van het EK, waar Oranje brons pakte.

Basketbal: LA Lakers onderuit in razendspannende topper

07.29 uur: Philadelphia 76ers heeft in de NBA het duel tussen de koplopers van de twee divisies gewonnen. De ’Sixers’, die bovenaan staan in het oosten, versloegen Los Angeles Lakers in Philadelphia met 107-106. Het betekende voor de Lakers hun eerste nederlaag van dit seizoen in een uitwedstrijd.

De NBA-kampioen had de vorige tien duels buitenshuis allemaal in winst omgezet. De ploeg uit LA knokte zich in Philadelphia in het laatste kwart terug van een forse achterstand. De Lakers namen door 13 punten op rij een voorsprong van 106-105. Met nog 2,4 seconden op de klok, wist Tobias Harris echter namens de Sixers de bal door de basket te gooien. Hij bezorgde de thuisclub daarmee de dertiende zege van het seizoen.

Joel Embiid was de topscorer bij Philadelphia met 28 punten. Ben Simmons tekende met 17 punten, 11 rebounds en 10 assists voor een zogeheten triple-double. Bij de Lakers moest het vooral komen van LeBron James (34 punten) en Anthony Davis (23 punten). De kampioen incasseerde de vijfde nederlaag van het seizoen, tegenover veertien zeges. Utah Jazz nam de leiding in het westen over van de Lakers door tegen Dallas Mavericks de tiende zege op rij te boeken: 116-104. Rudy Gobert blonk uit met 29 punten en 20 rebounds. Utah Jazz won ook veertien keer en verloor pas vier duels