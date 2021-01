Sport Kort: Tegenvaller in aanloop naar Glory77

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Kickboksen: Tegenvaller in aanloop naar Glory77

10.19 uur: Itay Gershon komt komende zaterdag niet in actie tijdens Glory77. De Israëliër kickbokser is er vanwege coronabeperkingen niet in geslaagd om af te reizen naar Nederland.

De organisatie heeft daarom de partij tussen Gershon en de Fransman Guerric Billet moeten afgelasten. Het gevecht maakte deel uit van het voorprogramma.

Naast het zwaargewichttoernooi met onder anderen Rico Verhoeven en Hesdy Gerges vinden zaterdag drie titelgevechten plaats. Artem Vakhitov verdedigt zijn titel in het lichtzwaargewicht tegen Alex Pereira. Amsterdammer Murthel Groenhart gaat proberen de weltergewichttitel af te pakken van Cédric Doumbé en de Amerikaanse titelhoudster in het superbantamgewicht Tiffany Van Soest stapt in de ringt met Aline Pereira.

Handbal: ’Droomspeelster’ Dulfer en Snelder ook in Duitsland teamgenoten

09.59 uur: Handbalster Kelly Dulfer verhuist komende zomer binnen de Duitse competitie van Borussia Dortmund naar SG BBM Bietigheim. De 26-jarige international van Oranje is de eerste aanwinst voor Bietigheim voor het seizoen 2021-2022. Ze treft bij haar nieuwe club onder anderen Danick Snelder, de aanvoerster van Oranje.

Met Dortmund gaat Dulfer op kop in de Bundesliga, Bietigheim staat daarin op de tweede plaats. „Met Kelly halen we onze droomspeelster naar Bietigheim”, zegt technisch directeur Gerit Winnen. „Ze is een van de boegbeelden van de Bundesliga en de Champions League. Om internationaal stappen te zetten, hebben we handbalsters van topklasse nodig.”

Dulfer keerde in 2019 bij Dortmund terug in de Bundesliga, nadat ze twee jaar voor de Deense topclub Kopenhagen had gespeeld. De Oranje-international kwam eerder in Duitsland uit voor VfL Oldenburg.

Dulfer maakte deel uit van de Nederlandse ploeg die eind 2019 de wereldtitel pakte. Een jaar eerder werd ze gekozen tot beste verdedigster van het EK, waar Oranje brons pakte.

Basketbal: LA Lakers onderuit in razendspannende topper

07.29 uur: Philadelphia 76ers heeft in de NBA het duel tussen de koplopers van de twee divisies gewonnen. De ’Sixers’, die bovenaan staan in het oosten, versloegen Los Angeles Lakers in Philadelphia met 107-106. Het betekende voor de Lakers hun eerste nederlaag van dit seizoen in een uitwedstrijd.

De NBA-kampioen had de vorige tien duels buitenshuis allemaal in winst omgezet. De ploeg uit LA knokte zich in Philadelphia in het laatste kwart terug van een forse achterstand. De Lakers namen door 13 punten op rij een voorsprong van 106-105. Met nog 2,4 seconden op de klok, wist Tobias Harris echter namens de Sixers de bal door de basket te gooien. Hij bezorgde de thuisclub daarmee de dertiende zege van het seizoen.

Joel Embiid was de topscorer bij Philadelphia met 28 punten. Ben Simmons tekende met 17 punten, 11 rebounds en 10 assists voor een zogeheten triple-double. Bij de Lakers moest het vooral komen van LeBron James (34 punten) en Anthony Davis (23 punten). De kampioen incasseerde de vijfde nederlaag van het seizoen, tegenover veertien zeges. Utah Jazz nam de leiding in het westen over van de Lakers door tegen Dallas Mavericks de tiende zege op rij te boeken: 116-104. Rudy Gobert blonk uit met 29 punten en 20 rebounds. Utah Jazz won ook veertien keer en verloor pas vier duels