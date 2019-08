US Open: Djokovic en Federer simpel door

Na iets meer dan twee uur spelen in Arthur Ashe Stadium in New York was het gedaan. In de achtste finales treft Djokovic de Zwitser Stan Wawrinka, die met moeite de Italiaan Paolo Lorenzi opzij zette: 6-4 7-6 (9) 7-6 (4).

De 32-jarige Serviër won vier van de laatste vijf grandslamtoernooien. Hij staat nu op zestien titels, vier minder dan Roger Federer.

Federer

Roger Federer heeft in de derde ronde van de US Open tijd noch moeite verspild. De als derde geplaatste Zwitser was veel te sterk voor de Brit Daniel Evans, de nummer 58 van de wereldranglijst.

De vijfvoudige kampioen zegevierde binnen 80 minuten in drie sets. Evans wist slechts vijf games te winnen: 6-2 6-2 6-1. Federer (38) had eerder in New York zowel in de eerste als in de tweede ronde vier sets nodig gehad voor de overwinning. In die twee duels begon hij opvallend genoeg met verlies van de eerste set.

Tegen Evans was hij meteen goed bij de les. De 29-jarige Brit verloor begin dit jaar bij de Australian Open in de tweede ronde eveneens in drie sets van de twintigvoudige grandslamkampioen. Federer speelt in de vierde ronde tegen de Belg David Goffin, die de Spanjaard Pablo Carreno Busta in drie lange sets opzij zette: 7-6 (5) 7-6 (9) 7-5. Goffin (28) won in negen duels met Federer één keer.

Roger Federer Ⓒ AFP

Serena Williams

Serena Williams heeft zonder problemen de vierde ronde bereikt. De 37-jarige Amerikaanse gunde de Tsjechische Karolina Muchova slechts vijf games. Het ongelijke duel was binnen vijf kwartier afgelopen: 6-3 6-2.

Serena Williams Ⓒ EPA

Williams speelt in de achtste finale tegen Petra Martic. De als 22e geplaatste Kroatische versloeg in twee sets (6-4 6-3) Anastasia Sevastova uit Letland, de nummer 12 van de plaatsingslijst. De als achtste geplaatste Williams won de titel in New York zes keer. Ze maakt voor eigen publiek jacht op haar 24e triomf bij een grandslamtoernooi.

Barty

Ashleigh Barty heeft voor het tweede jaar op rij de vierde ronde bereikt. De als tweede geplaatste Australische bleef de Griekse Maria Sakkari in twee sets de baas: 7-5 6-3. Binnen anderhalf uur stond de eindstand op het scorebord. De als dertigste geplaatste Sakkari (24) kwam in New York nog nooit verder dan de derde ronde.

Ashleigh Barty Ⓒ AFP

Barty (23) serveerde sterk in haar derde partij. Ze liet onder meer elf aces noteren. Daarnaast benutte ze vier van haar zeven breakpoints. Sakkari wist de service van Barty maar één keer te breken. De Griekse maakte bovendien veel meer onnodige fouten: 39 tegen 23.

Barty won eerder dit jaar in Parijs met Roland Garros voor de eerste keer een grandslamtoernooi. Ze speelt in de achtste finale tegen de Française Fiona Ferro of de Chinese Qiang Wang.

Pliskova

Karolina Pliskova heeft bij de vrouwen vrij moeizaam de vierde ronde bereikt.

De als derde geplaatste tennisster uit Tsjechië kreeg aanvankelijk weinig tegenstand van de Tunesische Ons Jabeur. Na een snelle eerste set (6-1) kwam de nummer 62 van de wereldranglijst beter in haar spel en met 4-6 dwong ze een derde set af. Daarin bleek Pliskova toch weer net iets sterker: 6-4.

Karolina Pliskova Ⓒ AFP

Jabeur (25) was voor de eerste keer doorgedrongen tot de derde ronde van de US Open. Ze wist tegen Pliskova slechts vijf van in totaal 23 breakpoints te benutten. De Tsjechische was in dat opzicht een stuk effectiever: zeven van de tien.

Pliskova (27) haalde in 2016 in New York de finale. Daarna strandde ze bij het laatste grandslamtoernooi van het jaar twee keer in de kwartfinale. Pliskova speelt in de achtste finale tegen de winnaar van het duel tussen de Chinese Shuai Zhang en de Britse Johanna Konta.

Rojer/Tecau

Jean-Julien Rojer en zijn Roemeense partner Horia Tecau zijn al in de eerste ronde van het dubbelspel uitgeschakeld. Het als vijfde geplaatste koppel bleek niet opgewassen tegen het Franse duo Jeremy Chardy/Fabrice Martin: 7-6 (2) 6-1.

Rojer (38) en Tecau (34) wonnen in 2017 de titel in het dubbelspel in New York. Vorig jaar strandde het ervaren koppel in de tweede ronde. Rojer en Tecau pakten eerder dit jaar bij het masterstoernooi in Madrid de titel.