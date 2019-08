US Open: Pliskova moeizaam verder

De als derde geplaatste tennisster uit Tsjechië kreeg aanvankelijk weinig tegenstand van de Tunesische Ons Jabeur. Na een snelle eerste set (6-1) kwam de nummer 62 van de wereldranglijst beter in haar spel en met 4-6 dwong ze een derde set af. Daarin bleek Pliskova toch weer net iets sterker: 6-4.

Effectief

Jabeur (25) was voor de eerste keer doorgedrongen tot de derde ronde van de US Open. Ze wist tegen Pliskova slechts vijf van in totaal 23 breakpoints te benutten. De Tsjechische was in dat opzicht een stuk effectiever: zeven van de tien.

Pliskova (27) haalde in 2016 in New York de finale. Daarna strandde ze bij het laatste grandslamtoernooi van het jaar twee keer in de kwartfinale. Pliskova speelt in de achtste finale tegen de winnaar van het duel tussen de Chinese Shuai Zhang en de Britse Johanna Konta.