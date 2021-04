Graafschap houdt kans op promotie in eigen hand

De Graafschap kwam op voorsprong door een eigen doelpunt van Michael Breij, die een inzet van Ted van de Pavert achter zijn eigen doelman werkte. Giovanni Korte maakte gelijk voor SC Cambuur, tot groot vermaak van de supporters die net als vorige week in de Eredivisie beperkt welkom waren bij de duels in de eerste divisie.

Almere City won de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax (1-0), met dank aan een treffer van John Yeboah. Brian Brobbey miste een strafschop voor Jong Ajax. De spits schoot zo hoog over dat de bal het stadion uitging. De club uit Almere verkleinde de achterstand op het als tweede geklasseerde De Graafschap tot 4 punten, met nog twee speelronden voor de boeg. Go Ahead Eagles komt zondag in punten gelijk met Almere City als het in eigen stadion Helmond Sport verslaat.

De Graafschap verzekert zich volgende week alsnog van promotie naar Eredivisie als het Jong Ajax verslaat. De club sluit de reguliere competitie over anderhalve week af met een thuiswedstrijd tegen Helmond Sport.

SC Cambuur is als kampioen al zeker van een plek in de Eredivisie voor het volgende seizoen. De club uit Leeuwarden leek vorig seizoen net als De Graafschap op weg naar promotie, totdat het seizoen vanwege corona voortijdig werd afgebroken. De KNVB besloot geen clubs te laten promoveren naar de Eredivisie.

De nummers 1 en 2 van de eerste divisie promoveren rechtstreeks naar de Eredivisie. De nummers 3 tot en met 8 maken in de play-offs een kans op een ticket voor de hoogste voetbalklasse van volgend seizoen. Dat zijn op basis van de huidige ranglijst Almere City, Go Ahead Eagles, NAC Breda, NEC, FC Volendam en Roda JC.