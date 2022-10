Mbappé steelt show bij winnend PSG

In Ligue 1 heeft Paris Saint-Germain eenvoudig afgerekend met AC Ajaccio. De Parijzenaren kwamen in het uitduel halverwege de eerste helft op voorsprong via Kylian Mbappé, die na rust ook nog een assist leverde op Lionel Messi en zelf voor 0-3 zorgde. PSG staat met de zege zes punten los van Lorient, dat nog wel een wedstrijd tegoed heef.

Neymar ontbrak vanwege een schorsing in de selectie van trainer Christophe Galtier. De Braziliaan, die al negen keer scoorde in de Ligue 1, moest zich deze week in een rechtbank in Spanje verantwoorden voor mogelijke fraude bij zijn transfer van Santos naar FC Barcelona in 2013.

Mbappé, Neymar en Messi (zes goals) hebben met z'n drieën dit seizoen meer doelpunten gemaakt dan het meest scorende team na PSG in de Ligue 1. Dat is Stade Rennes met 23 treffers.

Weston McKennie was belangrijk met een treffer. Ⓒ ANP/HH

Serie A

Juventus was via aanvaller Moise Kean al in de achtste minuut op voorsprong gekomen. De Amerikaan Weston McKennie en Fransman Adrien Rabiot (twee goals) zorgden in de tweede helft voor een ruimere uitslag. Met name aan het einde van de tweede helft kreeg de thuisploeg in Turijn veel kansen. Spits Sam Lammers viel een kwartier voor tijd in bij middenmoter Empoli.

Schmidt dendert door

Trainer Roger Schmidt heeft in de Portugese voetbalcompetitie met Benfica afstand genomen aan kop van de ranglijst. Benfica won de topper tegen landskampioen FC Porto met 1-0 en zette de achtervolger daardoor op 6 punten achterstand. Rafa Silva maakte in de 72e minuut het enige doelpunt in het Estádio do Dragão in Porto, op aangeven van oud-Ajacied David Neres.

De Portugese aanvaller had eerder in de wedstrijd nog een grote kans laten liggen. Na een schot van Fredrik Aursnes (ex-Feyenoord) op de paal kon Rafa Silva de bal in het lege doel koppen, maar hij raakte de lat.

FC Porto speelde ruim een uur met tien man. De Canadese middenvelder Stephen Eustáquio moest al in de 27e minuut met zijn tweede gele kaart van het veld.

Benfica is na tien wedstrijden nog ongeslagen in de Portugese competitie en heeft 28 punten. In de Champions League koerst de ploeg van Schmidt, de Duitser die de afgelopen twee jaar bij PSV werkte, met 8 punten uit vier duels af op de achtste finales.

Mainz haalt uit

Ook in de Bundesliga werd vrijdagavond gevoetbald. FSV Mainz ontving FC Köln en haalde flink uit. De thuisploeg won met maar liefst 5-0 en zag bovendien twee treffers afgekeurd. Köln stond al binnen een half uur met tien man, na een tweede gele kaart voor Luca Kilian.

Bij Mainz vonden vijf verschillende spelers het net.