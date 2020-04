UEFA besluit: actuele ranglijst doorslaggevend voor Europese tickets

Voor Nederland zou dat betekenen dat Ajax zich rechtstreeks plaatst voor de Champions League als de nummer 1 rechtstreeks wordt toegelaten. Dat is nog niet zeker. De nummer 1 van Nederland kwalificeert zich alleen rechtstreeks voor de groepsfase als de winnaar van de huidige editie van de Champions League zich ook in eigen land weer voor de koningsklasse van het clubvoetbal weet te plaatsen.

Het is nog niet bekend of en zo ja hoe de Champions League en de Europa League dit seizoen worden hervat. Mogelijk gebeurt dat, in aangepaste vorm, nog in augustus. AZ zou als nummer 2 van de ranglijst van de eredivisie instromen in de tweede voorronde van de Champions League.

Drie clubs mogen Nederland volgend seizoen in de (voorronde) van de Europa League vertegenwoordigen. Normaal gesproken twee op basis van de ranglijst, dat zouden dan PSV en Feyenoord zijn, en één op basis van de bekerfinale. Daarin had FC Utrecht tegen Feyenoord moeten voetballen, maar dat gaat uiteraard ook niet meer gebeuren.

Op de ranglijst is Willem II de derde die in aanmerking zou kunnen komen. De Tilburgers staan als nummer 5 drie punten voor op FC Utrecht, dat echter een wedstrijd minder heeft gespeeld. Dat is een hard gelag FC Utrecht, dat zich dus ook voor de bekerfinale had geplaatst.

De UEFA benadrukte dat de nationale competities er nog steeds alles aan moeten doen het seizoen helemaal af te ronden, mist de gezondheid van de spelers niet in gevaar komt. De Europese bond erkende ook dat competities machteloos staan als de overheid, zoals in Nederland, voetballen nog maandenlang verbiedt.

Begin deze maand dreigde de UEFA nog dat het voortijdig beëindigen van competities grote consequenties zou hebben voor clubs die in de Champions League en Europa League willen uitkomen. De Europese bond sloot niet uit dat die ploegen geweigerd zouden worden.

De Europese bond sloeg donderdag een mildere toon aan, maar stelde wel dat het clubs mag weigeren in Europese toernooien als ze daar sportief niet de meeste aanspraak op maken.