Van Barneveld maakt einde aan ongeslagen status van landgenoot

Raymond van Barneveld Ⓒ René Bouwman

Eindelijk heeft Raymond van Barneveld zijn eerste zege in de Icons of Darts League te pakken. De 52-jarige Hagenaar klopte op de derde dag zijn talentvolle landgenoot Wessel Nijman (20) met 5-4 in legs. Daarmee doorbrak hij de negatieve spiraal van acht nederlagen op een rij en maakte tevens een einde aan de ongeslagen status van Nijman, die zijn eerste acht duels juist in winst had omgezet.