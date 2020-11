Coronaperikelen bij SC Heerenveen

Eén voetballer van de Friese club testte positief. Twee van zijn ploeggenoten zijn daarop uit voorzorg in thuisisolatie gegaan.

Heerenveen maakt vanwege privacyredenen niet bekend om welke spelers het gaat. Hun situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

Heerenveen staat na acht wedstrijden op de zesde plek in de eredivisie met 16 punten. RKC neemt met 5 punten de vijftiende plek in. Het duel in Waalwijk begint om 16.45 uur.