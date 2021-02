Nicolas Tagliafico na oogblessure terug met bril

„Het staat mij niet echt goed, maar ik hoef er niet knapper van te worden. Het moet bescherming geven”, zegt de Argentijn, die geen hinder ondervindt, op de website van Ajax. „Mijn zicht is perfect. Ik moet alleen nog voorzichtig zijn en mijn oog beschermen. Het is aan mij de taak om te wennen aan die bril. Ik moet ’m waarschijnlijk nog een paar weken dragen.”

Tagliafico zegt uit te kijken naar Ajax-PSV. „Het is dan geen Klassieker, maar wel een grote wedstrijd. Het wordt een heerlijk duel om te spelen. Ook omdat we elkaar weer snel tegen gaan komen in de Eredivisie.”

Onana

Op de Ajax-site is Tagliafico lovend over de vanwege doping geschorste André Onana. „Hij is een jongen met een grote persoonlijkheid. Hij zal strijden tot het gaatje om te bewijzen dat het slechts om een vergissing ging en dat ze de straf moeten verlagen.”