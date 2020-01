Ex-wereldkampioen tijdrijden Kirijenka stopt door hartproblemen

Na zijn rentree won Kirijenka bij de Europese Spelen in zijn eigen land nog wel de individuele tijdrit. In het najaar reed hij nog de Ronde van Spanje.

Kirijenka heeft volgens zijn ploeg nu het advies van de artsen gevolgd. „Het is een trieste dag voor mij”, liet hij weten. „Maar het is een juiste beslissing gezien het advies dat ik van de medische staf heb gekregen. Ik heb een geweldige carrière gehad en er elke minuut van genoten.”

Kirijenka werd in 2015 wereldkampioen tijdrijden. Hij won ook drie etappes in de Giro d’Italia en eenzelfde aantal in de Ronde van Spanje. Kirijenka kwam vanaf 2013 uit voor Sky, dat sinds vorig jaar Ineos heet.