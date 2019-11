Davids: ’Racisme zit diepgeworteld’

„De discussie of Nederland wel of geen racistisch land is, is inmiddels niet meer relevant”, schrijft de ex-voetballer bij een oude foto uit 2003, waarop Davids samen met Wesley Sneijder een doelpunt viert in de wedstrijd tegen Schotland. „Dat racisme diepgeworteld is in ons mooie land is een gegeven. Het is daarom nu niet meer de tijd om ons af te vragen of dat zo is, maar het is nu tijd om ons te richten op oplossingen.”

De 46-jarige Davids, geboren in Suriname, speelde 74 interlands voor het Nederlands elftal. De oud-Ajacied, die nog maar zelden in de publiciteit treedt, plaatste donderdagochtend vroeg een statement op Instagram. Het bericht is al ruim 20.000 keer geliket. „De boodschap van verbinding is niet hip meer, terwijl daar juist een enorme behoefte aan bestaat. We worden al dan niet bewust tegen elkaar opgezet.”