Premium Het beste van De Telegraaf

Mike Obiku, Jean-Paul van Gastel en Karim El Ahmadi genieten van aanstaande Eredivisie-winnaars Kampioenen ’van vroeger’ over Feyenoord: ’Groei Kökcü is geweldig’

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Captain Orkun Kökcü is de belangrijkste man van Feyenoord dit seizoen. Ⓒ ANP/HH

Feyenoord kan zondag kampioen van Nederland worden. Mike Obiku, cultheld van het kampioensteam in 1993, Jean-Paul van Gastel als aanvoerder van de ploeg in 1999 en Karim El Ahmadi, Voetballer van het Jaar in Feyenoords kampioenselftal in 2017, kijken naar de aanstaande winnaars van de Eredivisie in het seizoen 2022/2023.