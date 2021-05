FC Twente leeft: 10.000 supporters verlengen seizoenkaart op eerste dag

Dat blijkt wel uit de cijfers van de verkoop van seizoenkaarten, die deze vrijdag begon. Op de eerste dag waarop de fans hun jaarkaart konden verlengen, werd dat door maar liefst 10.000 supporters al gedaan. Nadat de club in het afgelopen coronajaar bijna geen wedstrijden met publiek heeft afgewerkt, is de drang er weer bij te zijn groter dan ooit in Enschede en omgeving.

Een jaar geleden, toen er door het uitbreken van de coronacrisis al zo’n twee maanden niet gevoetbald was, verlengden 8157 supporters hun seizoenkaart voor het net afgelopen seizoen. „Ongelooflijk, een recordaantal verlengingen”, twittert de club uit Enschede dan ook apetrots na de 10.000 boekingen van fans die er volgend seizoen maar wat graag weer bij willen zijn.