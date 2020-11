Foto begrafenismedewerkers met lichaam van Diego Maradona zorgt voor controverse

Kaarsjes en bloemen voor de overleden Diego Maradona. Ⓒ ANP/HH

BUENOS AIRES - Terwijl gans Argentinië en voetbalfans over de hele wereld rouwen om de dood van Diego Maradona, is er grote controverse ontstaan over foto’s van enkele medewerkers van de begrafenisondernemer. Eén man poseerde bij de open kist en stak daarbij een duim in de lucht. Ontoelaatbaar, vindt de familie van de voetballer. De man is op staande voet ontslagen, net als twee van zijn collega’s.