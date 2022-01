Voormalig F1-kampioen Alain Prost over Lewis Hamilton: ’Het is 50/50 of hij doorgaat’

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Lewis Hamilton Ⓒ ANP/HH

De geruchten rond de toekomst van Lewis Hamilton in de Formule 1 blijven heen en weer gaan. Voormalig F1-kampioen Alain Prost denkt dat het 50/50 is of de Brit doorgaat.