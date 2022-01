Voormalig F1-kampioen Alain Prost over Lewis Hamilton: ’Kans ’fifty-fifty’ dat hij doorgaat’

„Het is moeilijk om in zijn schoenen te staan”, vertelt de Fransman aan Le Journal du Dimanche. „Hij heeft zowel redenen om te stoppen, maar ook zoveel redenen om door te gaan. Hij heeft een mentale tik gekregen, maar het zou echt treurig zijn als hij er komend seizoen niet bij is.”

Toch blijft Prost optimistisch gestemd. „Omdat er een achtste titel voor het grijpen ligt voor Lewis. Met de nieuwe technische reglementen doen er bovendien wellicht drie teams en vijf of zes coureurs mee voor de wereldtitel. Dat is een mooie uitdaging voor Hamilton.”

Van links naar rechts: Alain Prost, Lewis Hamilton en voormalig McLaren-baas Ron Dennis (R) in 2009. Ⓒ HH/ANP

Ruggengraat

Ook voormalig Formule 1-kampioen Damon Hill mengde zich in de discussie. „Als je een Hamilton-fan bent, doe jezelf een lol en maak je niet druk. Deze titel krijgt hij niet meer terug. Nooit meer. Ik kijk er juist naar uit om Lewis in 2022 weer in actie te zien. Winnaars schreeuwen niet constant over hoe oneerlijk het allemaal is. Laat eens wat ruggengraat zien...”, aldus de Engelsman die in 1996 de titel opeiste.