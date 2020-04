Lonkt de Tour de France dan tóch voor Mathieu van der Poel?

Woensdag kwam de UCI dan toch níet met een nieuwe WorldTour-kalender. Op 5 mei zou er meer duidelijkheid moeten komen over de wedstrijddata. De UCI bracht wel naar buiten dat ze het aantal toegelaten renners per team onder de loep zullen nemen.

Indien de UCI overweegt om met minder renners per team te starten, komen een paar plekjes vrij in de belangrijkste rittenkoersen en klassiekers. Met minder renners per team kunnen mogelijk meer teams aan de start verschijnen. In deze wedstrijden krijgen naast de WorldTour-ploegen ook professioneel continentale ploegen startrecht als ze een wildcard van de organisatie op zak hebben. Alpecin-Fenix kreeg geen startrecht voor de Tour. De wildcards werden verdeeld onder de Franse professioneel continentale ploegen: Total Direct Energy, Arkéa-Samsic en B&B Hotels.

Ambities

Nu komen dus misschien enkele plekken vrij. Eerder gaf Van der Poel zelf al aan dat hij de Tour graag zou rijden. Dit jaar conflicteerde de belangrijkste rittenkoers met de ambities van de winnaar van de Amstel Gold Race van 2019 op de Spelen van Tokio, maar door het door elkaar schudden van de kalender ziet hij nu wel heil in een Tourdeelname.

Bekijk ook: Mathieu van der Poel lonkt naar Tour de France

Bij zijn ploeg Alpecin-Fenix temperen ze wel de verwachtingen. Manager Philippe Roodhooft weet voorlopig van niks: „Wij weten niet meer dan wat in het communiqué staat dat de UCI woensdag naar buiten bracht, met name dat de regels rond de deelname van ploegen bekeken wordt. Er is nog geen formeel of informeel contact geweest over deelname aan de Tour. Uiteraard zouden wij als ploeg geïnteresseerd zijn om die te kunnen rijden. Dat is evident.”