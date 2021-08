Ajax met Antony naar FC Twente

De Braziliaan, die met de Olympische ploeg van zijn land goud veroverde op de Spelen in Tokio, heeft de hele week meegetraind en maakt deel uit van de wedstrijdselectie van de Amsterdammers. De kans is echter groot dat hij op de bank begint.

Achter de naam van Perr Schuurs staat een vraagteken. De centrale verdediger is zo goed als hersteld van de kuitblessure die hij in het oefenduel met Leeds United opliep, maar is voor de uitwedstrijd tegen FC Twente nog een twijfelgeval. Voor Mohammed Kudus, die ook op de weg terug is na een blessure, komt het duel in Enschede sowieso te vroeg.