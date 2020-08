Cambuur pakt draad na dik vijf maanden weer op

Gemakkelijk ging het zeker niet, want NEC hield lange tijd gelijke tred. SC Cambuur kwam gelukkig op voorsprong. Uit een corner troefde Sven Nieuwpoort de NEC-defensie af, maar de verdediger deed dat niet met het hoofd, maar met zijn arm. Scheidsrechter Rob Dieperink constateerde dat niet en in de Keuken Kampioen Divisie is er geen VAR.

Na de openingsgoal lag de gelijkmaker meer voor de hand dan de 2-0, maar uiteindelijk was er toch de tweede Friese treffer. Cambuur-aanvaller Issa Kallon werd neergelegd door NEC-verdediger Bart van Rooij, waarna de bal op de stip ging en Robert Mühren uit een penalty zijn eerste van het seizoen maakte.

Bij NEC maakte oudgediende Edgar Barreto zijn rentree op de Nederlandse velden. De Nijmegenaren kregen volop kansen, maar het lukte hen niet om de bal erin te krijgen. Zo trof Jordy Bruijn voor rust de lat.

Vanwege de anderhalvemeterregel kon slechts een deel van de seizoenskaarthouders aanwezig zijn bij de competitiestart van Cambuur en ontbrak de gebruikelijke sfeer in het knusse stadionnetje. Met een enorme vuurwerkshow vanaf het parkeerterrein probeerden de Cambuur-fans die er niet bij konden zijn bij de start van de tweede helft toch de sfeer te verhogen.

Heel overtuigend was het allemaal niet wat Cambuur liet zien en de weg naar de titel, die de pechvogels van vorig seizoen zozeer wordt gegund, is nog lang. Maar het begin is gemaakt en dat zorgde voor opluchting bij De Jong, zijn spelers en de trouwe supporters op de tribune. Met gevoel voor humor werd in de slotminuten ‘wij staan bovenaan’ gescandeerd, want na de eerste twee wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie zijn de Friezen inderdaad eerste op basis van een beter doelsaldo.