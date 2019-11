Ajax-goudhaantje Promes maakt weer het verschil

AMSTERDAM - Quincy Promes heeft zijn kandidatuur voor de topscorerstitel in de Eredivisie met kracht onderstreept. Het goudhaantje van Ajax trof tegen Heracles Almelo tweemaal doel, waarmee hij zijn seizoenstotaal in de Eredivisie heeft opgevoerd naar tien. Daarmee is de buitenspeler langszij gekomen bij PSV’er Donyell Malen aan kop van de topscorersranglijst. Dankzij de goals van Promes en de eerste seizoenstreffer van Zakaria Labyad won Ajax eenvoudig met 4-1. De ploeg van trainer Erik ten Hag kan zich nu volledig concentreren op het belangrijke uitduel in de Champions League van woensdag in en tegen Lille.