Italiaan kan vierde Champions League winnen Vaderlijke Ancelotti: ’Dit team weet hoe je belangrijke duels moet benaderen en spelen’

PARIJS - Het zijn de maanden van Carlo Ancelotti. Nadat de Italiaanse gentleman vorige maand al een bijzonder record brak door de eerste manager te worden die in de vijf sterkste competities kampioen werd, lonkt nu een nieuwe mijlpaal met Real Madrid. De Spaanse grootmacht kan zaterdag tegen Liverpool de vijfde eindzege in de laatste negen seizoenen boeken. Het zou bovendien de veertiende keer in de clubgeschiedenis zijn.