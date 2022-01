Bonte menigte van tennisfans en anti-vaxxers bij hotel Novak Djokovic

Tennis

Lesley Pattinama-Kerkhove strandt in Melbourne

Lesley Pattinama-Kerkhove heeft het in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Melbourne niet gered tegen Viktorija Golubic. De als zesde geplaatste Zwitserse was duidelijk te sterk voor de 30-jarige Nederlandse: 6-3 6-0. Pattinama-Kerkhove had via de kwalificaties het hoofdtoernooi bereikt.