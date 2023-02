Gehuurde Wellenreuther zal doelman vervangen Klap voor koploper Feyenoord: Bijlow mist PSV en meer duels door breuk

Door onze Telesportredactie

Justin Bijlow heeft een polsblessure opgelopen. Ⓒ ProShots

Justin Bijlow mist zondag de wedstrijd in De Kuip tegen PSV. De doelman van Feyenoord maakte vrijdag gewoon de training af, maar bleek een dag later niet fit. Hij heeft een breuk opgelopen in zijn pols. „De doelman zal hierdoor voor langere tijd niet in actie kunnen komen”, meldt Feyenoord.