Griekspoor met opvallend gemak langs Van de Zandschulp op Australian Open

Voor Griekspoor betekende de zege een bijzondere mijlpaal. Hij bereikte daardoor voor het eerst in zijn loopbaan de derde ronde op een grand slam.

Van de Zandschulp (27) bereikte al eens de kwartfinales van de US Open (2021) en haalde vorig jaar op Wimbledon de vierde ronde. Vorig jaar verloor hij op de Australian Open in de derde ronde. Griekspoor is dit jaar nog ongeslagen. Hij luidde het seizoen in met winst van het ATP-toernooi in het Indiase Pune.

Regendruppels

Op een rumoerige baan 17 was de eerste set een prooi voor de ongeplaatste Griekspoor. Het was een gelijkopgaande strijd. In de vijfde game wist de 26-jarige Nederlander zijn landgenoot te breken en dat bleek voldoende voor de setwinst: 6-4.

In de tweede set ging Griekspoor door en brak hij BvdZ direct. Van de Zandschulp kreeg echter een kans in de vierde game om terug te breken, maar hij wist deze kans niet te verzilveren. Na deze game vielen er regendruppels en werd de wedstrijd even stilgelegd.

Precies dezelfde kleding

Na de onderbreking kreeg Van De Zandschulp bij een 3-4 achterstand twee nieuwe breekpunten, maar weer wist Griekspoor ze weg te werken. Omdat BvdZ - overigens gehuld in een geel shirt, witte broek én witte pet, exact dezelfde kleding als Griekspoor - niet meer wist te breken, pakte Griekspoor ook de tweede set.

Gelukkig voor Van de Zandschulp had hij er nog wel geloof in, want hij brak de service van Griekspoor direct: 2-0. Lang duurde dit echter niet, want de rebreak was een game later alweer gemaakt. Bij een stand van 3-3 kreeg Griekspoor weer twee breakpoints en bij de tweede was het raak: 4-3 Griekspoor en een belangrijke stap naar de derde ronde. Bij 5-4 in de derde set serveerde hij voor de wedstrijd en dat was genoeg: game, set and the match.

Wachten

Het was de eerste ontmoeting tussen twee Nederlanders op een grandslam in 22 jaar. Toen troffen Jan Siemerink en Sjeng Schalken elkaar in de openingsronde van de Australian Open en sindsdien bleven Nederlandse onderonsjes uit op het allerhoogste niveau.

Tallon Griekspoor. Ⓒ EPA

Van de Zandschulp en Griekspoor moesten uren wachten voordat ze de baan opkonden. De eerste duels hadden om 01.00 Nederlandse tijd moeten beginnen, maar dat was onmogelijk omdat de banen blank stonden. Beide Nederlanders begonnen hun onderlinge partij pas rond 11:45 uur, in Melbourne was het toen al halverwege de avond: 21.45 uur.

Reactie Griekspoor

Griekspoor kon dinsdag al niet wachten op de ontmoeting met Van de Zandschulp in de tweede ronde van de Australian Open. Ook op de wedstrijddag was hij ongeduldig.

„Ik heb weinig te klagen”, zei Griekspoor na zijn 6-4 6-4 6-4-overwinning. „Het was een goede ’performance’ van me. Ik heb extreem goed geserveerd en voelde me mentaal en fysiek erg goed. Ik was vanaf de eerste tot de laatste bal scherp en had ongelooflijk goede focus. Het was namelijk lastig spelen, er stond veel wind en het was met 15 graden niet echt aangenaam.”

Griekspoor (26) toonde zich mentaal sterk en sloeg in alle drie de sets toe op de momenten dat het kon. „Ik had wel iets meer zenuwen, want je kent elkaar zo goed. En ik wilde zo graag die baan op. Gisteren tijdens het trainen dacht ik: ik wil niet trainen, ik wil die wedstrijd spelen. Ik wist dat ik er klaar voor was”, aldus de nummer 2 van Nederland.

„We gaan goed met elkaar om, maar als we tegenover elkaar staan, dan zijn we even geen vrienden. Dan is het ieder voor zich. De laatste twee keer won hij en ik heb oneindig veel keren tijdens trainingen van hem verloren. Deze voelt wel erg lekker en deze had hij nog tegoed van me, haha. We hebben elkaar vanmiddag wel even gesproken in de kleedkamer, maar alleen even gedag gezegd en geen gesprek gevoerd. Je doet dan allebei je eigen ding.”

Voorafgaand aan het duel werd het geduld van de Nederlanders flink op de proef gesteld door de regenval in Melbourne. Pas iets voor 22.00 uur plaatselijke tijd betraden ze de baan. „Ik was wel bang dat het nachtwerk zou worden, zeker als het naar vier of vijf sets zou gaan. Dan had het zomaar 02.00 uur kunnen worden. Het was een lange dag qua wachten. Je gaat een paar keer eten en telkens is het: kunnen we wel of niet opwarmen?”, aldus Griekspoor.

„Je ligt wat languit op de bank, kijkt een serietje of op televisie naar tennis vanuit de stadions. Het was chaos op het park, iedereen was druk en er was nergens plek. Ik ben blij dat de dag erop zit. Al ga ik voorlopig nog niet naar bed. Ik moet nog worden behandeld en dingen doen.”

Vrijdag komt Griekspoor weer in actie, dan tegen de Griek Stefanos Tsitsipas.