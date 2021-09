Cambuur rekent na rust in zes minuten af met Go Ahead Eagles

Leeuwarden Vlak voor het duel tussen de twee promovendi kreeg SC Cambuur nog een flinke tegenvaller te verwerken. Aanvoerder Erik Schouten blesseerde zich in de warming-up. Marco Tol moest daarom ineens opdraven in de basiself. De Friezen zagen vervolgens na goed vijf minuten al tot hun opluchting een schot van Justin Bakker op de lat uiteen spatten. Na goed een kwartier deed Cambuur dat zelf ook. Mees Hoedemakers trof de paal met een afstandsschot.

Go Ahead kwam uiteindelijk op voorsprong. Luuk Brouwers stond vogelvrij na een goede kopbal van Bas Kuipers en hij tikte de bal prima binnen. Aanvankelijk werd het doelpunt nog afgekeurd vanwege buitenspel, maar de VAR besloot anders. Toch gingen de Deventenaren niet rusten met een voorsprong. Tom Boere stond ook behoorlijk vrij, toen hij in de slotseconden binnenknikte na een voorzet van Issa Kallon.

Het gaf de ploeg uit Leeuwarden een boost voor de tweede helft, want na de pauze ging het heel snel. Eerst profiteerde Boere van gepruts in de Go Ahead-defensie en nog binnen tien minuten was het uitgerekend de vlak voor de start in de basisopstelling verschenen Tol die met het hoofd de voorsprong verdubbelde. De vierde treffer viel kort daarna, toen Jamie Jacobs van dichtbij zijn voet tegen de bal zette.

Na een misser bij Bakker maakte invaller Tamás Kiss er nog 5-1 van. Inigo Cordoba zorgde voor de eindstand (5-2). Hij schoot daarna nog op de paal. Het was na de 5-0 tegen Dordrecht’90 in 1993 de tweede keer in de clubhistorie dat Cambuur in de Eredivisie vijf keer tot scoren kwam.