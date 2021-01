Advocaat: ’We hebben te weinig gekregen tegen Ajax’

Feyenoord kwam er alleen in de openingsfase nauwelijks aan te pas. „Maar na ruim 20 minuten en die goal van Gravenberch kwamen ze gelukkig uit hun schulp”, zei de 73-jarige Hagenaar. „We hebben vooral na rust kansen gehad”, doelde hij op schoten van Steven Berghuis, Leroy Fer en een kopbal van Luis Sinisterra op de lat.

„We hebben dit seizoen best wel eens te veel gekregen. Maar nu krijgen we te weinig. Ajax is een ploeg die normaal heel veel kansen creëert”, zei Advocaat. „Maar ze hebben nauwelijks kansen gehad. We ging in onszelf geloven. Hopelijk kunnen we dat meenemen naar de rest van het seizoen.”

