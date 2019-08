’Briefje’ gaf Evenepoel extra kracht voor zege

„Get those stars, for even bigger stars!” Zijn superieure tijdrit werd een hommage aan de deze week overleden Bjorg Lambrecht en Evenepoels ex-ploegmaat Stef Loos.

„Ik had op voorhand gezegd dat ik er alles aan zou doen om te kunnen winnen voor Bjorg”, vertelde Evenepoel na zijn gouden medaille. „Op mijn opwarmingsblad stond een tekstje voor Bjorg - ’take those stars for even bigger stars’ - en dat gaf me telkens een boost. Deze zege is trouwens zeker ook voor Loos (zijn oud-ploegmaat die in het voorjaar verongelukte).”

Ⓒ Twitter

Lambrecht overleed afgelopen maandag na een ongelukkige val tegen een betonnen rioolbuis in de Ronde van Polen. De nog maar 22-jarige klimmer stond bekend als een groot talent.

Evenepoel was donderdag in Alkmaar maar liefst 18 seconden sneller dan de nummer twee, Kasper Asgreen. Zijn nieuwste explosie komt amper vijf dagen na zijn stunt in de Clasica San Sebastian, zijn eerste WorldTour-zege ooit. Toen duidelijk werd dat niemand de supertijd van de jonge Belg zou evenaren, werd hij overmand door emoties.