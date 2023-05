Opmerkelijke sanctie MotoGP-coureur Marc Márquez definitief van de baan

Márquez kreeg van de wedstrijdleiding na afloop van de race in Portugal een straf opgelegd. Hij moest bij de volgende race, de GP van Argentinië, in twee ronden een extra lus rijden.

De zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP had bij de crash echter ook zijn duim gebroken en zou daardoor helemaal niet deelnemen aan de race in Argentinië. De stewards zetten de straf daarom om naar twee lange rondes bij de volgende race die Márquez zou rijden, maar daartegen ging het team van de Spanjaard in beroep.

Breuk rechterduim

„Het hof heeft de opgelegde sanctie voor Márquez geannuleerd”, meldt het hof. „Het hof vindt dat de dubbele ’long lap-penalty’ die door de FIM-stewards is opgelegd, is ingelost doordat de coureur niet is gestart in de MotoGP-race in Argentinië.”

Márquez heeft vanwege de breuk in zijn rechterduim niet alleen de race in Argentinië, maar ook de GP’s van de Verenigde Staten en Spanje gemist. De rijder van het fabrieksteam van Honda verwacht weer fit te zijn voor de wedstrijd volgende maand in Frankrijk.