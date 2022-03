Topclubs in de rij voor Ajacied Noussair Mazraoui

Het verhaal van de Marokkaanse vleugelverdediger is bekend. Mazraoui (24) beschikt bij Ajax over een aflopende verbintenis en is bezig aan zijn laatste maanden in de Johan Cruijff ArenA. Zijn transfervrije status én uitstekende seizoen bij Ajax maken hem zeer gewild bij de Europese topclubs.

Naast AC Milan zijn ook Borussia Dortmund en FC Barcelona geïnteresseerd in Mazraoui. De Spaanse topclub ligt daarbij op pole position. In het diepste geheim brachten voorzitter Joan Laporta en diens adviseur Jordi Cruijff recentelijk een bezoek aan Mazraoui’s zaakwaarnemer Mino Raiola. Op diens kantoor in Monaco werd een mogelijke dubbelslag van de Catalanen besproken. Naast Mazraoui wil Barcelona ook graag topspits Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) vastleggen.

Bekijk ook: FC Barcelona praat in geheim over Haaland en Mazraoui

Voorkeur niet in Premier League

Ook een aantal Engelse clubs heeft interesse getoond in Mazraoui, maar de voorkeur van de Ajax-voetballer ligt vooralsnog niet in de Premier League. Wanneer de rechtsback een toekomstbeslissing neemt, is nog onbekend. Mazraoui wacht met Ajax nog een aantal belangrijke maanden, waarin niet alleen het kampioenschap in Nederland moet worden veiliggesteld, maar ook de winst van de KNVB-beker en minimaal het bereiken van de kwartfinales van de Champions League.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Na de 2-2 in Portugal moet Ajax over twee weken nog flink aan de bak in Amsterdam tegen Benfica. Datzelfde geldt in de titelstrijd in de Eredivisie. Door de 2-1 nederlaag van de Amsterdammers afgelopen zondag op bezoek bij Go Ahead Eagles is het verschil met naaste achtervolger PSV nog maar twee punten. Donderdag wacht Ajax in de halve finale van de TOTO KNVB-beker bovendien een zware uitwedstrijd tegen het in topvorm verkerende AZ.

Mazraoui speelde dit seizoen tot dusver 28 officiële wedstrijden voor Ajax. Daarin kwam de vleugelverdediger tot vijf doelpunten. Vier keer bereidde hij een doelpunt van een ploeggenoot voor.