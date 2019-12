Irene Schouten Ⓒ Xinhua / eyevine

HEERENVEEN - Ze is de marathonvrouw van Nederland en de koningin op de mass-start. Maar wat Irene Schouten vooral graag wil, is vandaag aan het eind van de middag op de NK afstanden een ronkende drie kilometer schaatsen. Zodat ze straks de hele wereld, in Salt Lake City bijvoorbeeld, kan laten zien dat meer kan dan ’eindeloos rondjes rijden’.