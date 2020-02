’Alle records gaan eraan in Formule 1’

„Het is zeer indrukwekkend”, aldus Ocon, die tot zijn tijdelijke afscheid in 2018 2,5 jaar actief was in de koningsklasse.

„De grip die ik nu ervaar, heb ik nooit eerder gevoeld. Sommige bochten neem ik sneller dan ooit. Dat is veelbelovend. De auto’s worden sneller en sneller. Alle records gaan er dit jaar aan, denk ik, qua rondetijden.”

Wat de Renault in het specifiek betreft, was Ocon ook positief. „Tot dusver verloopt het testen erg goed. De auto voelt voorspelbaar aan, heel gezond. We zijn ook geen gekke dingen tegengekomen. Dit is goed fundament om verder op te bouwen.”

Ocon, met zijn lengte van 1,86 meter een vrije lange coureur, spreekt tegen dat de R.S.20 te klein voor hem is. Tijdens de testdagen leek hij met zijn helm iets boven de halo uit te torenen.

„Nee, hoor ik voel me comfortabel in de auto. We hebben de gehele winter hard gewerkt aan mijn positie, die is ook gewoon legaal.”

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 15 maart met de Grand Prix van Australië. Op 3 mei vindt in Zandvoort de terugkeer van de DutchGP plaats.