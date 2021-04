Zlatan Ibrahimovic speelt de rol van ’Antivirus’ in nieuwe Asterix en Obelix

Entertainment

Robert de Niro eerst gecast voor Big: ’Dan was het horrorfilm geworden’

De hoofdrol die Tom Hanks in de film Big uit 1988 speelde was oorspronkelijk weggelegd voor Robert De Niro. Dat verklapte Elizabeth Perkins, de tegenspeelster van Hanks, in een interview met talkshowhost Andy Cohen in zijn programma Whatch What Happens Live with Andy Cohen.