Samenkomst op hotelkamer kost Washington Capitals 100.000 dollar

Vier spelers van de club uit de NHL schonden afgelopen week de strenge coronaregels, door samen te komen op een hotelkamer tijdens de eerste serie uitwedstrijden van de Capitals in dit seizoen. Aanvoerder Alex Ovetsjkin, de Russische ster van de Capitals, was daar ook bij.

„Het spijt me dat ik tijd heb doorgebracht met teamgenoten in een hotelkamer”, zegt de 35-jarige Ovetsjkin in een verklaring.„Ik zal hiervan leren.” De regels schrijven voor dat de spelers alleen in de kleedkamer en op het ijs in elkaars buurt mogen komen. Daar buiten moeten ze afstand houden, om het risico op coronabesmettingen zo klein mogelijk te houden.

Toch kwamen de Russen Evgeni Koeznetsov, Dmitri Orlov, Ilja Samsonov en Ovetsjkin onlangs bij elkaar in het hotel. De Capitals begonnen het seizoen met dubbele uitwedstrijden tegen Buffalo Sabres en Pittsburgh Penguins. De NHL heeft de vier Russen voorlopig verboden om te trainen. Het is onduidelijk wanneer ze weer mogen terugkeren op het ijs. De ploeg uit Washington, in 2018 winnaar van de Stanley Cup, speelt vrijdag in de eigen hal tegen Buffalo Sabres.