Sport Kort: Eerland kan stunt net niet vervolmaken

Tafeltennis: Eerland kan stunt net niet vervolmaken

17.31 uur: Britt Eerland heeft op de Europese Top 16 genoegen moeten nemen met zilver. De 25-jarige Schiedamse drong verrassend door tot de eindstrijd van het toernooi voor de beste speelsters van Europa en nam tegen de Duitse titelverdedigster Petrissa Solja een voorsprong van 2-0, maar gaf de partij daarna alsnog uit handen: 11-8 11-6 9-11 5-11 8-11 7-11.

De Nederlandse verraste zaterdag in Montreux de oud-winnaressen Bernadette Szocs uit Roemenië, in 2018 de beste en vorig jaar verliezend finaliste, en de voor Luxemburg uitkomende Ni Xialian. Die geboren Chinese won het Europese toptoernooi in de jaren 90 drie keer op rij (1996, 1997, 1998).

Skiën: Rebensburg zet streep door restant seizoen

17.15 uur: De Duitse Viktoria Rebensburg heeft haar seizoen voortijdig moeten beëindigen. De olympisch kampioene van 2010 op de reuzenslalom kwam bij de wereldbeker in Garmisch-Partenkirchen ten val op de super-G. Rebensburg liep daarbij een breuk in haar linkerknie op en ze verrekte één van de kniebanden. Rebensburg hoeft geen operatie te ondergaan, maar moet wel zes tot acht weken rust houden. Het seizoen is daarom voor haar nu al voorbij. De zege op de super-G in Garmisch-Partenkirchen ging naar Corinne Suter uit Zwitserland.

Handboogschieten: Schloesser sterk in Las Vegas

17.07 uur: Mike Schloesser heeft in Las Vegas de finale van de Indoor World Series gewonnen. Dat deed de Limburger met een perfecte score (150) op het niet-olympische onderdeel compound. „Dit is de beste manier om het indoorseizoen af te sluiten. Ik ben tevreden over het hele toernooi en zeker ook over de manier waarop ik hier afsluit”, zei Schloesser, de regerend wereldkampioen.

In de vier wedstrijden waarin hij in Las Vegas uitkwam, liet Schloesser slechts één punt liggen, drie keer kwam hij uit op de maximale score van 150. In de finale deed de 26-jarige Limburger dat tegen de Deen Stephan Hansen.

IJshockey: Nederland verliest ook laatste kwalificatieduel

11.38 uur: De Nederlandse ijshockeyers hebben ook hun derde en laatste wedstrijd in het pre-olympisch kwalificatietoernooi verloren. Oekraïne was in de Kazachse hoofdstad Nur-Sultan met 3-0 te sterk voor het door de Tsjech Bohuslav Subr, coach van Tilburg Trappers, geleide team. Hij verving bondscoach Doug Mason, die andere ijshockeyverplichtingen had.

Nederland had in het openingsduel al met 8-0 verloren van Polen en wist toen eigenlijk al, in de wetenschap dat alleen de poulewinnaar zich plaatst voor het derde en laatste kwalificatietoernooi, dat de Winterspelen van Peking 2022 niet haalbaar waren. Vrijdag was gastland Kazachstan met 7-1 duidelijk te sterk.

Wielrennen: Hofland mist opnieuw ritzege

09.14 uur: Moreno Hofland heeft ook in de vijfde en laatste etappe van de Herald Sun Tour net naast de ritzege gegrepen. De wielrenner van EF sprintte in Melbourne naar de derde plaats. De ritwinst was voor de Australiër Kanden Groves van Mitchelton-Scott. Die liet zijn land- en teamgenoot Dion Smith net achter zich. Hofland finishte eerder een keer als vierde en als derde.

De eindzege ging naar de Australiër Jay Hindley, die rijdt voor de ploeg Sunweb. Hij sloot de vijfdaagse af met een voorsprong van 17 seconden op zijn landgenoot Damien Howson.

Schermen: Wereldbekerzege voor Verwijlen

09.13 uur: Degenschermer Bas Verwijlen heeft zaterdag een wereldbekerwedstrijd gewonnen in Vancouver. Die overwinning leverde hem de nodige punten op in de strijd om olympische kwalificatie. Verwijlen steeg bovendien naar de vijfde plaats op de wereldranglijst.

Verwijlen kwam vanwege zijn hoge ranking rechtstreeks in het hoofdtoernooi. Daarin trof hij onder meer in de tweede ronde zijn landgenoot Tristan Tulen. Het werd een nipte overwining (15-14) voor de 36-jarige Brabander waarna Verwijlen zich via zeges op de Koreaan Park Sangyoung, de Zwitser Max Heinzer en de Oekraïner Bogdan Nikisjin plaatste voor de finale. Daarin was hij met 15-9 te sterk voor de Rus Sergei Bida.

Verwijlen nam al drie keer deel aan de Spelen. In Rio moest hij na één optreden al weer naar huis. Ondanks de enorme teleurstelling zei hij toen al zeker door te willen tot Tokio 2020.