Oranje-droom helpt Malen aan vijfklapper

Donyell Malen loopt juchend weg na de 3-0.

EINDHOVEN - Op trainingen, met zijn goal tegen Duitsland en zijn daaropvolgende basisdebuut tegen Estland, gaf Donyell Malen zichzelf in zijn eerste interlandweek bij het Nederlands elftal de bevestiging dat hij ook kan leveren op topniveau. Dat gaf vleugels en Vitesse heeft het geweten. Terug in de Eredivisie werd Malen de jongste speler sinds 35 jaar die vijf goals wist te maken in één duel: 5-0. In 1984 schoot ene Marco van Basten er namens Ajax vijf in tegen FC Dordrecht.