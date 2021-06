Max Verstappen hoopt op actie van wedstrijdleiding

„Ik denk dat het nu heel erg goed gaat”, aldus Verstappen in aanloop naar de eerste van twee races in Oostenrijk. „We werken goed samen en behalen samen prima resultaten voor het team, dat is wat je wil. Vooraan staan met twee auto’s, is ook goed voor de constructeursstand. Ik hoop dat het op deze manier doorgaat. Hij is een geweldige teamgenoot en we hebben daarnaast ook veel lol samen, we hoeven niet alleen over auto’s of set-ups te praten”

Dat bleek des te meer tijdens de persconferentie, waar de twee samen waren ingedeeld en er veel werd gedold. Verstappen ging ook nog in op de vraag of de wedstrijdleiding moet kijken naar de naar verluidt meebuigende voorvleugel van Mercedes. De meebuigende achtervleugel van onder meer Red Bull is sinds de vorige, door Verstappen gewonnen race in Frankrijk verboden.

„Die race liet zien dat wij alles volgens de regels hebben gedaan”, vervolgde de WK-leider. „Als je de achtervleugel controleert, moet je ook de voorvleugel checken, want die heeft een grotere impact op de auto. Het is nu aan de FIA.”