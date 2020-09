US Open: Naomi Osaka en Pablo Carreno Busta naar halve eindstrijd

Osaka won de US Open in 2018 door in de finale verrassend Serena Williams te verslaan. De 22-jarige Japanse vervolgde met de titel op de Australian Open in 2019, maar haalde sindsdien niet meer de kwartfinales op de grandslamtoernooien. Ze kwam in goede vorm naar New York, waar ze anderhalve week geleden de finale haalde van het WTA-toernooi van Cincinnati. Daarvoor meldde ze zich af wegens een dijbeenblessure, maar die lijkt haar op de US Open geen parten te spelen.

In de eerste set brak Osaka de Amerikaanse nummer 93 van de wereldranglijst twee keer. Een vroege break in de tweede set kon Rogers niet meer ongedaan maken. Op 5-4 besliste de tweevoudig grandslamwinnares met een lovegame de wedstrijd

Osaka treft in de halve finale een andere Amerikaanse tennisster, Jennifer Brady. Die won eerder op de dag met 6-3 6-2 van Joelija Poetintseva uit Kazachstan en bereikte voor het eerst in haar carrière de halve finale van ene grandslamtoernooi.

Carreno Busta Ⓒ USA TODAY Sports

Carreno Busta na lange vijfsetter door

Pablo Carreno Busta heeft de halve finales bereikt. De Spaanse nummer 20 van de plaatsingslijst versloeg in een lange vijfsetter de als twaalfde geplaatste Canadees Denis Shapovalov: 3-6 7-6 (5) 7-6 (4) 0-6 6-4.

De 29-jarige Busta kreeg een 'vrije doorgang' naar de kwartfinales in New York nadat zijn tegenstander Novak Djokovic in de vorige ronde werd gediskwalificeerd in de eerste set van de partij wegens wangedrag op de baan. De Serviër raakte uit pure frustratie met een wilde slag een lijnrechter op haar hals nadat hij zijn service had ingeleverd.

De lange partij van Carreno Busta tegen Shapovalov draaide uit op een beslissende vijfde set, nadat de Spanjaard na een break achterstand de vierde set had opgegeven. Na ruim vier uur spelen kreeg Carreno Busta zijn eerste matchpoint en sloeg meteen toe. Hij neemt het nu in de halve finale op tegen de als vijfde geplaatste Duitser Alexander Zverev.