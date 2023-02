Premium Het beste van De Telegraaf

’Acht olympische medailles van Tokio niet zomaar te evenaren’ Loodzware taak Vincent Kortbeek bij Atletiekunie na magistrale prestaties bij WK en Olympische Spelen

Door Willem Held

De nieuwe technisch directeur van de Nederlandse Atletiekunie Vincent Kortbeek: „Ik kan nu al veel tijd besteden aan de lange termijn, waarin we nog wel wat stappen kunnen zetten.” Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - Vincent Kortbeek kwam als nieuwe technisch directeur van de Nederlandse Atletiekunie in een gespreid bedje en maakte naar eigen zeggen dan ook een ’zachte landing’. Toch rust een loodzware taak op zijn schouders. Het zal niet meevallen in de voetsporen te treden van zijn voorganger Ad Roskam en de vertrokken hoofdcoach Charles van Commenée. Dat waren toch de twee architecten van het Nederlandse atletieksucces in de afgelopen jaren.