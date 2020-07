Merel van Dongen start actie om homoseksuele Premier League-voetballer te steunen

De Oranjeleeuwin heeft op Twitter een hashtag in het leven geroepen om hem te steunen: #YouCanCountOnMe. Van Dongen roept haar volgers op die hashtag te delen om de anonieme voetballer een hart onder de riem te steken.

„Laat het duidelijk zijn. We hebben het over van iemand houden. Niets meer en niets minder. Liefde is liefde. Ik is oké om gay te zijn, alleen nog niet in het voetbal. Het is tijd voor verandering’, tweet Van Dongen ook nog.

Van Dongen heeft zich in verleden vaker verbaasd dat er in het topvoetbal geen speler is die openlijk homoseksueel is. „Ik zie mezelf gewoon als Merel, niet per se als iemand die lesbisch is”, zei ze in januari 2018 onder meer. „Ik ben nu heel gelukkig met een vrouw, maar weet dat ik ook heel verliefd kan worden op een man. Wat me overkomt, dat laat ik toe. En dat is heel fijn. Dat gun ik iedereen. Niemand verdient het om niet vrij te zijn. Zeker in een land als Nederland zou dat niet nodig moeten zijn. Het is oké om te zijn wie je bent.”

De onbekende voetballer uit de Premier League zegt in de open brief dat zijn familie en vrienden op de hoogte zijn van zijn homoseksualitiet, maar dat hij nog niet klaar is om zijn geheim te delen met zijn coach en medespelers.

„Als kind wilde ik maar één ding: voetballer worden. School interesseerde me niet, ik was alleen maar met een bal bezig”, schrijft de speler. „Dat heeft zich uitbetaald. Zelfs nu moet ik me soms in mijn arm knijpen voordat ik het veld op kom. Maar er is één ding dat me onderscheidt van andere spelers in de Premier League. Ik ben homo. Zelfs dit alleen maar opschrijven is een grote stap voor me.”

„Het is moeilijk mijn geheim niet te delen met mijn teamgenoten, met wie ik dagelijks optrek. Ik hoop dat er een dag komt dat dat kan”, schrijft de speler. „Het heeft steeds meer invloed op mijn mentale gezondheid. Het is soms een nachtmerrie. Maar ik vrees dat de voetbalwereld er nog niet klaar voor is. Er zijn radicale veranderingen nodig wil ik me veilig genoeg voelen om de stap te zetten.”