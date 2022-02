Vitesse na Europese weelde ook de baas in Gelderland

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

De strijd om Gelderland begon voor Vitesse op een roze wolk. De Arnhemmers hadden zich enkele dagen eerder ten koste van Rapid Wien geplaatst voor de laatste zestien van de Conference League, een unicum in de clubhistorie. Een verzwakt NEC - sterkhouder Lasse Schöne en spits Wilfried Bony ontbraken bij rood-groen-zwart - dat in Gelredome bovendien voor een leeg uitvak een resultaat moest zien te behalen, leek op voorhand de ideale sparringpartner om het goede gevoel in de Gelderse hoofdstad een vervolg te geven.

De spelers van NEC moesten het bij afwezigheid van hun fans doen met een spandoek. Ⓒ ANP/HH

Van een derby op het scherpst van de snede was in de openingsfase evenwel geen sprake. Het veldspel was aan beide kanten slordig, al wist Vitesse zich met enkele dreigende momenten nog wel te laten zien. NEC-goalie Mattijs Branderhorst kon dat met weinig werk af, doordat het Arnhemse vizier bepaald niet op scherp stond.

Na dik een half uur voetballen liet Vitesse zich via Matús Bero voor het eerst écht zien. Tegen een afgemeten voorzet van Nikolai Baden Frederiksen zette hij volledig vrijstaand het hoofd, om de bal vervolgens nét over de lat van het vijandige doel heen te sturen.

Matus Bero noteerde de grootste kans van de eerste helft. Ⓒ ANP/HH

NEC-trainer Rogier Meijer moet hebben geconstateerd dat zijn ploeg er in de eerste helft niet aan te pas was gekomen, want de oefenmeester greep tijdens de rust in. Magnus Mattsson bleef achter in de kleedkamer en werd afgelost door zijn landgenoot Mikkel Duelund. De Deense wissel bleek een gouden greep, want koud in het veld zette Duelund zijn ploeg op voorsprong. De aanvaller profiteerde van knullig terugkoppen door Dasa en werkte beheerst binnen.

Het bleek de opmaat naar een spectaculair kwartier, want binnen zeven minuten na de tegengoal had Vitesse het duel volledig omgedraaid. Dasa herstelde zijn eerdere blunder daarbij dubbel en dwars, door eerst de volledig vrijstaande Danilho Doekhi te bedienen met een corner, en vervolgens een afgemeten voorzet richting Alois Oroz te sturen. De Arnhemse voorsprong was daarmee een feit, en de derby was dan eindelijk definitief losgebarsten.

NEC liet zich de moed ondanks die twee ferme tikken niet ontnemen, en had kort na de 2-1 zelfs alweer op gelijke hoogte kunnen komen. Duelund zag zijn poging echter naast rollen. Toch kreeg Vitesse na die voorsprong meer en meer de controle over het duel. Hoewel de storm nadat er een uur was verstreken steeds meer ging liggen, zocht de thuisploeg naar een weg het duel definitief in het slot te gooien.

Eli Dasa, hier bejubeld door zijn ploeggenoten, heeft voldoende stof tot nadenken na zijn optreden tegen NEC. Ⓒ ANP/HH

Het was uiteindelijk Oroz die met zijn tweede van de middag de held van Gelredome werd. De Kroatische verdediger, doorgaans toch niet bekend om zijn doelpuntenproductie, wist Branderhorst met een prachtige omhaal te verschalken voor de 3-1. De treffer viel nadat de Vitessenaren eerst nog hevig protesteerden na een vermeende handsbal bij NEC. Arbiter Danny Makkelie hoefde zich daar niet om te bekommeren, omdat Oroz al voor gerechtigheid had gezorgd.

De hoop was daarmee definitief verdwenen uit de Nijmeegse harten, waarna het voor de bezoekers alsnog een pijnlijke middag werd. Buitink werd uit de kluts het eindstation van nog een Arnhemse goal, waardoor er geen enkele illusie bestond over wie het in Gelderland voor het zeggen had.