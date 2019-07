Federer: ’Crazy, deze wedstrijd had álles’

Voor het eerst in de historie werd een enkelspelwedstrijd beslist met een tiebreak op 12-12 in de vijfde set. De wedstrijd duurde vier uur en 55 minuten en is daarmee de langste finale in de geschiedenis van het tennistoernooi van Wimbledon ooit. Het oude record stond op naam van Federer en Rafael Nadal, die in 2008 vier uur en 48 minuten over de eindstrijd deden.

„Dit had alles”, zei verliezend finalist Federer na afloop. „Het duurde lang, geweldige rally’s en alle credits naar Novak. Gefeliciteerd man, dit was crazy”, toonde de Zwitser zich een groots verliezer.

Onwerkelijk

Djokovic nam de felicitaties dankbaar in ontvangst. „Als dit niet de meest memorabele en spannendste finale in mijn carrière was, komt deze zeker in de top-2 of top-3”, zei Djokovic. „Dat je twee matchpoints tegenkrijgt en toch nog terugkomt, is ongelofelijk. Echt onwerkelijk.”