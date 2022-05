AZ mikt op zes punten-buit tegen erfvijand Ajax

Martins Indi schitterde deze week op het trainingsveld door afwezigheid, zo verklaarde Pascal Jansen in de aanloop naar de derby, waar voor beide teams veel op het spel staat. Bij een zege kan Ajax zich opnieuw kronen trot landskampioen, terwijl AZ zich geen misstap kan permitteren in de strijd om de vierde plek met FC Twente.

’Bewust apart’

,,We hebben hem er heel bewust buiten gehouden”, vertelde Jansen. ,,Zodat hij apart van de groep kon trainen. Vandaag was hij weer op het veld en hopelijk kan hij morgen weer aansluiten bij de groep. Daarna maak ik een keuze of hij er bij kan komen voor zondag.”

De 30-jarige verdediger is een belangrijke schakel in het systeem en de opbouw van AZ. Martins Indi, 34 caps, maakte ook deel uit van de ploeg die eerder in het seizoen in de Johan Cruijff Arena een verrassende 2-1 zege boekte op Ajax.

De verrichtingen van Owen Wijndal worden nauwlettend gevolgd door Ajax. Ⓒ ProShots

Begeerde Wijndal

Martins Indi vormde destijds op 12 december een centrum met Pantelis Hatzidiakos, de Griekse international die de laatste weken zijn plaats moest afstaan aan Sam Beukema. Zakaria Aboukhlal besliste het bewuste duel in de 83e minuut op aangeven van Owen Wijndal, de linksback die door de Amsterdammers wordt begeerd.

Bij een zege zondag in eigen huis kan AZ in een seizoen de volle zes punten pakken op Ajax. Net als in het vroegtijdig afgebroken coronaseizoen (2019-2020) onder Jansens voorganger Arne Slot. De twee Noord-Hollandse clubs eindigden toen in punten gelijk, maar Ajax werd uiteindelijk vanwege een beter doelsaldo door de KNVB tot winnaar van de competitie uitgeroepen.

