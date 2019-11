Ook NOC*NSF spreekt afschuw uit over racisme in Den Bosch

Aanvaller Ahmad Mendes Moreira van de Rotterdammers werd door een deel van de aanhang van de Bossche club racistisch bejegend waarna de wedstrijd enige tijd werd stilgelegd. „We steunen de KNVB daar waar nodig bij het onderzoek om deze mensen bij de lurven te pakken”, zei de nieuwe voorzitter van de sportkoepel.

„Het was een bijzonder weekend met mooie sportieve prestaties. Boksster Nouchka Fontijn won haar eerste partij na het WK, de voetballers plaatsten zich voor het EK en er was de overwinning van Max Verstappen”, begon Van Zanen. „En opeens is er een voetbalwedstrijd in Den Bosch waar dit gebeurt. Wij keuren het ten zeerste af. Dit kan echt niet. Met zijn allen moeten we hier volledig tegen zijn. En dit gebeurt ook op velden waar geen camera’s staan. Laten we dat niet vergeten.”

Bekijk ook: FC Den Bosch likt wonden na racisme

Bekijk ook: Racisme in Den Bosch is wereldnieuws

Bekijk ook: Moreira aanvaardt excuses van bedreigde trainer Den Bosch

Snel Nederlander in IOC

Bij de algmene vergadering van NOC*NSF sprak Van Zanen-Nieberg zich ook uit over diverse ambities, waarbij ze hoopt dat Nederland binnen afzienbare tijd weer een vertegenwoordiger in het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft. „Prestatief en wat betreft ’events’ staan we nu veel hoger dan bestuurlijk”, vertelde ze tijdens een persmoment voorafgaand aan de eerste algemene vergadering van de sportkoepel onder haar leiding.

De meeste kans ziet Van Zanen voor een (oud-)sporter. Het IOC telt 115 leden onder wie 15 atletenvertegenwoordigers, 15 afgevaardigden van de internationale sportbonden en 15 van de nationale olympische comité’s. Daarnaast zijn er 70 individuele leden zoals in het verleden toenmalig prins Willem-Alexander en Camiel Eurlings. Die laatste gaf het lidmaatschap twee jaar geleden onder druk op. „Zoals we er nu voorstaan is het het meest logische om als lid van de atletencommissie tot het IOC toe te treden. Wij moeten kijken wat nodig is om stappen te maken. Bonden moeten ook kijken hoe ze mensen kunnen opleiden die internationaal hun stempel kunnen drukken”, aldus Van Zanen.

Ze refereerde aan het ’klasje’ van oud-sporters dat inmiddels op verschillende niveaus wordt ingezet als chef de mission. Onder anderen oud-zwemmer Pieter van den Hoogenband, CdM voor Tokio, en oud-judoka Mark Huizinga behoren tot die groep. Van Zanen: „Wat met name nodig is is kennis en kunde van sport en diplomatieke vaardigheden. Met een goed cv alleen kom je er niet. Je moet zichtbaar zijn en ook vrienden hebben.”

Atleten kunnen tijdens Olympische Spelen worden gekozen om zitting te nemen in het IOC.