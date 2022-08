Feyenoord huurt voormalig Willem II-doelman Wellenreuther

Voetbal

Europees recordhouder Wout Brama met FC Twente mee naar Florence

Wout Brama is fit genoeg om met FC Twente naar Florence te vliegen voor het uitduel met Fiorentina in de play-off van de Conference League. Of de routinier, die Europees recordhouder is van FC Twente met 66 Europese duels, in Florence op de bank plaatsneemt na zijn liesblessure wordt in Italië bekek...