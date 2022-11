Blessure Kane en arbitrage houden Southgate bezig: ’Zorgelijk dat Engeland voorbeeld was’

Allereerst de personele problemen. Tegen de Iraniërs viel Harry Maguire al ziekjes uit en de verdediger is niet de enige die zich moest laten vervangen. Ook aanvoerder Harry Kane lijkt niet ongeschonden uit de strijd te zijn gekomen. Hij heeft last van zijn rechterenkel en moet woensdag een scan laten maken.

Ondertussen sprak de Engelse keuzeheer zijn zorgen uit over een incident in de wedstrijd. Vroeg in het duel kreeg Maguire geen strafschop mee nadat hij opzichtig werd vastgehouden. Aan de andere kant kreeg Iran deze wel en een dag later ontving Argentinië voor een gelijkaardig vergrijp wel een penalty, dit terwijl het in beide gevallen om iets lichtere overtredingen leek te gaan.

Southgate vroeg zich dinsdag dan ook hardop af of zijn ploeg niet benadeeld wordt door het feit dat het leidend voorwerp was in een instructievideo voor scheidsrechters voorafgaand in het toernooi. Daarin was een beeld te zijn van een Engelse vrije trap, die een goal opleverde, maar volgens de scheidsrechtersbaas vanwege een onrechtmatig blok had moeten worden afgekeurd. „Het baart me zorgen”, erkende hij. „Natuurlijk houden we zelf het shirt van die Iraniër vast, maar het is zorgelijk dat we als voorbeeld worden gebruikt en de beslissingen tot dusver zijn zoals ze zijn. Ik hoop dat de FIFA ons daar duidelijkheid in kan geven.”