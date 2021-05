Taco van der Hoorn na droomzege in Giro-thriller: ’Ik voelde me best slecht’

Premium Wielrennen

Kop is er af voor Groenewegen in Giro: ‘Dat hij de ballen heeft, is ook typisch Dylan’

De brede grijns op het gezicht van Dylan Groenewegen was ondanks zijn mondkapje toch duidelijk waar te nemen na de tweede etappe van de Giro d’Italia. In finishplaats Novara was hij blij dat de kop er nu echt af was, hoewel er ook een baalgevoel door zijn lijf gierde. In zijn eerste sprint na negen ...