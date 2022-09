Real Madrid blijft ook zonder Karim Benzema foutloos in La Liga

Real, dat speelde zonder de geblesseerde spits Karim Benzema, kwam in de 35e minuut op achterstand. De Zuid-Koreaan Lee Kang-in legde de bal bij een vrije trap bij de tweede paal neer. Vedat Muriqi kopte raak: 0-1.

In blessuretijd van de eerste helft maakte Federico Valverde op schitterende wijze gelijk. De Uruguayaanse middenvelder begon halverwege zijn eigen helft aan een lange dribbel. Daarbij passeerde hij wat spelers van Real Mallorca en eenmaal aangekomen bij het zestienmetergebied van de tegenstander, schoot hij de bal met links hard raak (1-1).

Mallorca mocht in de tweede helft lange tijd hopen op een resultaat. Real sloeg in de 72e minuut alsnog toe. Na een aanval door het midden stiftte Vinícius Júnior de bal met links over de keeper in het doel: 2-1. Voor de Braziliaanse aanvaller betekende het zijn vierde treffer dit seizoen. Rodrygo zorgde kort voor het einde van de reguliere speeltijd, na een mooie solo door de verdediging van Mallorca, voor de 3-1. Verdediger Antonio Rüdiger scoorde in de blessuretijd ook nog.

Real Madrid leidt na vijf speelronden in La Liga met 15 punten. FC Barcelona volgt met 13 punten. Volgende week speelt Real de stadsderby tegen Atlético Madrid.

